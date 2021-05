Milan e Juve in Champions, Napoli in Europa League (Di domenica 23 maggio 2021) Milan e Juventus in Champions League, il Napoli fa harakiri e va in Europa League. L’ultima giornata della Serie A promuove rossoneri e bianconeri, condanna gli azzurri all’Europa minore. Napoli – Il Napoli si fa male da solo pareggiando 1-1 con il Verona. Rahmani sblocca il risultato al 60? in mischia, regalando 1-0 ai partenopei. Il vantaggio dura meno di 10 minuti. Al 69 Faraoni pareggia con un perfetto diagonale: 1-1. I partenopei si riversano in avanti ma non sfondano, il pareggio condanna il Napoli al quinto posto Milan – Il Milan blinda la qualificazione al 43? con il rigore assegnato per un fallo su Theo Hernandez. Kessie dal dischetto non sbaglia e con il ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021)ntus in, ilfa harakiri e va in. L’ultima giornata della Serie A promuove rossoneri e bianconeri, condanna gli azzurri all’minore.– Ilsi fa male da solo pareggiando 1-1 con il Verona. Rahmani sblocca il risultato al 60? in mischia, regalando 1-0 ai partenopei. Il vantaggio dura meno di 10 minuti. Al 69 Faraoni pareggia con un perfetto diagonale: 1-1. I partenopei si riversano in avanti ma non sfondano, il pareggio condanna ilal quinto posto– Ilblinda la qualificazione al 43? con il rigore assegnato per un fallo su Theo Hernandez. Kessie dal dischetto non sbaglia e con il ...

