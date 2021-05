Manfredi Borsellino, figlio del giudice morto nell’attentato di via D’Amelio, parla in tv (Di domenica 23 maggio 2021) Manfredi Borsellino figlio del giudice Paolo Borsellino parla in tv del copro di polizia e ringrazia gli uomini che hanno scortato suo padre Manfredi Borsellino, figlio del magistrato morto durante l’attentato di Via D’Amelio, per la prima volta parla in tv. Manfredi, vicequestore e capo del commissariato di Mondello ha parlato del copro di polizia durante la trasmissione Uno mattina in famiglia. Leggi anche -> 29 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Falcone Le dichiarazioni di Manfredi Borsellino Durante la trasmissione Manfredi ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021)delPaoloin tv del copro di polizia e ringrazia gli uomini che hanno scortato suo padredel magistratodurante l’attentato di Via, per la prima voltain tv., vicequestore e capo del commissariato di Mondello hato del copro di polizia durante la trasmissione Uno mattina in famiglia. Leggi anche -> 29 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita ilFalcone Le dichiarazioni diDurante la trasmissione...

Advertising

fattoquotidiano : Stragi di mafia, Manfredi Borsellino: “C’è chi ai vertici della polizia non ha onorato la divisa che indosso, prima… - MonicaSetta : RT @Unomattina: A Unomattina In Famiglia la testimonianza di Manfredi Borsellino,figlio di Paolo Borsellino, in occasione della #giornatade… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Stragi di mafia, Manfredi Borsellino: “C’è chi ai vertici della polizia non ha onorato la divisa che indosso, prima e… - toniodellolio : RT @fattoquotidiano: Stragi di mafia, Manfredi Borsellino: “C’è chi ai vertici della polizia non ha onorato la divisa che indosso, prima e… - LaSabri05506139 : RT @fattoquotidiano: Stragi di mafia, Manfredi Borsellino: “C’è chi ai vertici della polizia non ha onorato la divisa che indosso, prima e… -