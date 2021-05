La cabina cade nel vuoto. Bilancio sconvolgente: 12 morti. "Tutto rifatto nel 2016", ma la fune si spezza. Strage sul Mottarone (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, sul lago Maggiore nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una cabina con a bordo 15 passeggeri è caduta nel vuoto da uno dei punti più alti della linea, schiantandosi al suolo tra gli alberi. Al momento le vittime sarebbero salite a 12, secondo le testimonianze del 118. Due bambini in gravi condizioni sono stati trasportati invece all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il primo bambino di 5 anni – come spiega La Repubblica – avrebbe riportato un trauma cranico, uno toracico-addominale e fratture agli arti inferiori. Ma sarebbe cosciente. Il bimbo di 9, invece, sarebbe stato rianimato. “I testimoni hanno visto la cabina arretrare velocemente e poi all'altezza del pilone si è scarrucolata ed è stata sbalzata giù”, ha spiegato la sindaca di Stresa, Marcella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sulla funivia Stresa-, sul lago Maggiore nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola: unacon a bordo 15 passeggeri è caduta nelda uno dei punti più alti della linea, schiantandosi al suolo tra gli alberi. Al momento le vittime sarebbero salite a 12, secondo le testimonianze del 118. Due bambini in gravi condizioni sono stati trasportati invece all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il primo bambino di 5 anni – come spiega La Repubblica – avrebbe riportato un trauma cranico, uno toracico-addominale e fratture agli arti inferiori. Ma sarebbe cosciente. Il bimbo di 9, invece, sarebbe stato rianimato. “I testimoni hanno visto laarretrare velocemente e poi all'altezza del pilone si è scarrucolata ed è stata sbalzata giù”, ha spiegato la sindaca di Stresa, Marcella ...

