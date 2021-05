Jonathan Kashanian, ha figli? (Di domenica 23 maggio 2021) Jonathan Kashanian è un personaggio televisivo molto noto ed anche molto apprezzato dal grande pubblico. Lui è israeliano, ma è naturalizzato italiano in quanto vive in Italia da quando ha tre anni. Questa sera, domenica 23 maggio, lui sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato. Jonathan Kashanian non si sbottona mai troppo sul suo privato, ma ha fatto delle dichiarazioni sul tema figli. Lo stilista ed esperto di moda ha dichiarato di volersi costruire una famiglia, ecco le sue parole: ” Si, è vero ho desiderio di paternità, ma voglio essere sinceri: chi è in diritto di decidere chi può essere padre o madre? Non so se sono in diritto di portare avanti un sogno così importante. Non dormo la notte ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)è un personaggio televisivo molto noto ed anche molto apprezzato dal grande pubblico. Lui è israeliano, ma è naturalizzato italiano in quanto vive in Italia da quando ha tre anni. Questa sera, domenica 23 maggio, lui sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.non si sbottona mai troppo sul suo privato, ma ha fatto delle dichiarazioni sul tema. Lo stilista ed esperto di moda ha dichiarato di volersi costruire una famiglia, ecco le sue parole: ” Si, è vero ho desiderio di paternità, ma voglio essere sinceri: chi è in diritto di decidere chi può essere padre o madre? Non so se sono in diritto di portare avanti un sogno così importante. Non dormo la notte ...

