Inter Udinese 5-0 LIVE: anche Lukaku partecipa alla festa (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Udinese 4-0 MOVIOLA 71? GOL – Segna anche Lukaku! Tutto nasce da una conclusione splendida di Sanchez che si stampa sul palo, pallone che sbatte addosso a Lukaku e 5-0. 65? CAMBIO – Conte richiama Pinamonti, c’è Sanchez. 64? GOL Inter – Gran gol di Perisic che raccoglie l’assist di Vecino e calcia benissimo a giro di destro. 58? CAMBI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-0 MOVIOLA 71? GOL – Segna! Tutto nasce da una conclusione splendida di Sz che si stampa sul palo, pallone che sbatte addosso ae 5-0. 65? CAMBIO – Conte richiama Pinamonti, c’è Sz. 64? GOL– Gran gol di Perisic che raccoglie l’assist di Vecino e calcia benissimo a giro di destro. 58? CAMBI ...

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - DAZN_IT : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Le… - Paolo_Bargiggia : A bordo campo di @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa… - calciomercatoit : ?? Var per l'#Inter: tocco di mano in area e calcio di rigore per l'#Udinese al 78' - Lele070814 : RT @DAZN_IT: @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa par… -