Inter, tifosi in delirio: in migliaia a San Siro per salutare la squadra (Di domenica 23 maggio 2021) MILANO - delirio per le migliaia di tifosi dell' Inter all'arrivo del pullman nerazzurro fuori da San Siro prima della sfida contro l' Udinese . La festa scudetto della tifoseria Interista, iniziata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) MILANO -per ledidell'all'arrivo del pullman nerazzurro fuori da Sanprima della sfida contro l' Udinese . La festa scudetto della tifoseriaista, iniziata ...

Advertising

DiMarzio : Le immagini della festa scudetto dell'#Inter a san Siro - GabCirilli : Voglio fare i complimenti all'Inter per il meritatissimo e desiderato scudetto. Ieri forse demotivata è stata sconf… - Gazzetta_it : #InterUdinese, accolta la richiesta della Lega: al Meazza mille tifosi #SerieA - JonhDenv : @danielamartani @fanpage @danielamartani questo è solo l'inizio. Ad ottobre quando tutti i vaccinati cadranno come… - CorSport : #Inter, tifosi in delirio: in migliaia a #SanSiro per salutare la squadra ?? -