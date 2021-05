Inter, pensiero speciale per gli abbonati: in regalo la bandiera dello Scudetto (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter e Lenovo regalano la bandiera Scudetto agli abbonati È il giorno della festa a San Siro con l’Inter che si prepara a ricevere lo Scudetto al termine del match contro l’Udinese. Tanti i tifosi che sono fuori dallo stadio ad attendere l’arrivo della squadra e che aspetteranno il termine del match per continuare a festeggiare. Il club nerazzurro, insieme a Lenovo, ha voluto ringraziare gli abbonati regalando loro la bandiera del 19esimo Scudetto. “Caro abbonato, il momento atteso è arrivato, domani (oggi, ndr) alzeremo al cielo il trofeo di Campioni d’Italia, e l’unico rammarico è non poterlo fare insieme a voi. Ma il vostro calore, anche a distanza, ha fatto la differenza durante tutta la stagione. Ed è per questo che ... Leggi su intermagazine (Di domenica 23 maggio 2021) L’e Lenovo regalano laagliÈ il giorno della festa a San Siro con l’che si prepara a ricevere loal termine del match contro l’Udinese. Tanti i tifosi che sono fuori dallo stadio ad attendere l’arrivo della squadra e che aspetteranno il termine del match per continuare a festeggiare. Il club nerazzurro, insieme a Lenovo, ha voluto ringraziare gliregalando loro ladel 19esimo. “Caro abbonato, il momento atteso è arrivato, domani (oggi, ndr) alzeremo al cielo il trofeo di Campioni d’Italia, e l’unico rammarico è non poterlo fare insieme a voi. Ma il vostro calore, anche a distanza, ha fatto la differenza durante tutta la stagione. Ed è per questo che ...

