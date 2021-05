Il gesto eloquente di Hakimi che chiarisce il suo futuro

Advertising

FcInterNewsit : Hakimi, gesto eloquente rivolto alla telecamera: 'Io resto all'Inter' - GabriTassinari : @EL10juve è eloquente il gesto fatto da Federico : ' ce l'ho qui la brioche ! '. - Cris_58bb : @mony0770 @Sc84Comments Bhe , il gesto è eloquente Na farsa -

Ultime Notizie dalla rete : gesto eloquente

Fcinternews.it

La macabra quantominaccia ha dato il via a un'inchiesta da parte dell' FBI, che vuole appurare le motivazioni che stanno dietro il grave. Non si tratta, oltretutto, di un singolo ...Lo stesso Morant già in campo aveva fatto un, portandosi l'indice al naso per 'zittire' tutti.Meglio di così, l'Inter, non poteva proprio celebrare lo Scudetto: la formazione di Antonio Conte supera per 5-1 l'Udinese nell'ultimo turno di campionato e chiude con 91 punti ...Meglio di così, l'Inter, non poteva proprio celebrare lo Scudetto: la formazione di Antonio Conte supera per 5-1 l'Udinese nell'ultimo turno di campionato e chiude con 91 punti ...