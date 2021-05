Funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa per manutenzione nel 2014

Leggi su tg24.sky

La funivia del Mottarone, l'impianto dove oggi si è verificato un grave incidente in cui sono morte 9 persone, era stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale ed era stata riaperta due anni dopo, il 13 agosto 2016. Lavori per 4 milioni e 400mila euro La manutenzione straordinaria aveva previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell'apparato elettronico, dei trasformatori. Era stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi, una sorta di esame ai raggi x per verificarne la tenuta. Le cabine erano state smontate, ricondizionate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. I lavori di revisione tecnica dell'impianto sono costati 4 milioni e 400 mila euro,