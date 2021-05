Funivia Mottarone, ultimo controllo impianto a novembre 2020: no criticità (Di domenica 23 maggio 2021) commenta L'azienda Leitner di Vipiteno ha appreso con 'profondo dolore la notizia della tragedia avvenuta tra Stresa e il Mottarone'. In merito alla manutenzione dell'impianto, 'l'ultimo controllo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) commenta L'azienda Leitner di Vipiteno ha appreso con 'profondo dolore la notizia della tragedia avvenuta tra Stresa e il'. In merito alla manutenzione dell', 'l'...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - andreavent3 : RT @Quirinale: #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprension… - ugei_it : ?? INCIDENTE ALLA FUNIVIA DEL MOTTARONE, 14 MORTI, TRA CUI UNA FAMIGLIA DI ISRAELIANI Aggiornamenti sulla pagina Fa… -