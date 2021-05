(Di domenica 23 maggio 2021)chiude appena fuori dalla zona punti il suo Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno e, soprattutto, alle spalle di Antonio Giovinazzi. Ancora una volta, quindi, il pilota pugliese, ha saputo tagliare il traguardo di una gara davanti all’ex campione del mondo 2007, con una Alfa Romeo cheha dato la sensazione di raccogliere meno di quanto seminato, anche perchè la strategia non ha aiutato. “Non è stato il pomeriggio più redditizio per me quello odierno – spiega il pilota finlandese al sito ufficiale della scuderia Alfa Romeo – ci siamo spostati di alcuni posti in avanti rispetto alla partenza ma, per il resto, non èaltro. Più o meno quello che succedequi. Abbiamo mostrato un buon passo gara e questo dovrebbe ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Kimi #Raikkonen: “Oggi non è successo molto, come spesso capita qui a Montecarlo” #MonacoGP - la_rebbs : RT @calliopve: A Silverstone, nel 2018, Toto Wolff accusò Kimi Raikkonen di aver spinto fuori Hamilton volontariamente. Sapete cosa gli ris… - RacingBs : @victorabadf1 @efe_uno 6:Pierre Gasly ???? (AlphaTauri Honda):8 7:Lewis Hamilton ???? (Mercedes):5 8:Lance Stroll ???? (A… - GiuDayLorDie : Kimi meritava un tentativo su #Ocon, ma #AlfaRomeo dorme... #Raikkonen #Kimi7 #IceMan #GoKimiGo #SkyMotori #F1 #Formula1 #fucsia #MonacoGP - hughgrnt : RT @calliopve: A Silverstone, nel 2018, Toto Wolff accusò Kimi Raikkonen di aver spinto fuori Hamilton volontariamente. Sapete cosa gli ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Kimi Raikkonen

La Gazzetta dello Sport

E a Montecarlo non capitava dal 2017 "quando in pole si collocò l'eternoe la domenica vinse Vettel" (copyright Leo Turrini ). C'è però un punto da chiarire e su cui i malignazzi di ...- VOTO 6 Come sempre meglio in gara che in qualifica il finlandese, che oggi guadagna una posizione al via su Ricciardo e nel finale torna sotto al compagno, bloccato mezza gara dietro ...Rimonta parziale di Kimi Raikkonen, undicesimo a Monaco subito dietro il compagno di squadra Giovinazzi, il quale è riuscito a portare per la prima volta l’Alfa Romeo Racing a punti.Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Tra muretti e barriere del Principato, il pilota della Red Bull s ...