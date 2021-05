Eurovision Song Contest 2021 | le reazioni di Amadeus e Manuel Agnelli alla vittoria dei Maneskin

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 23 maggio 2021) Serata storica quella di ieri sera, sabato 22 maggio, per la band deie per l’intero panorama musicale italiano. I quattro giovani musicisti, Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Damiano David, dopo aver portato a casa il premio per il miglior testo all’, si sono portati a casa ladel Festival canoro staccando di ben 25 punti la Francia e di 92 punti la Svizzera, favoritissime nell’ultima edizione della gara musicale più attesa dell’anno. Un risultato che l’Italia ha sperato e atteso fino all’ultimo e che la giovane rock band, nata e cresciuta performando per le strade della città, ha reso possibile con la loro Zitti E Buoni, vincitrice dell’ultimo Sanremo. I, che nella lingua della bassista del ...