DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: quindici uomini al comando della corsa (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 14.57 Al traguardo intermedio si impone il campione belga De Bondt. 14.54 Il vantaggio dei fuggitivi supera i 10?. 14.51 I corridori presenti nella fuga divisi per nazioni: # COUNTRY RIDERS # 1 Belgium De Bondt,Hermans,Vanhoucke,Campenaerts 4 2 Italy Oldani,Consonni,Cataldo 3 3 Netherlands Riesebeek,Mollema,van den Berg 3 4 Germany Arndt,Walscheid 2 5 Colombia Molano 1 6 Spain Torres 1 7 Poland Wi?niowski 1 14.49 Cambi regolari davanti: la fuga arriverà al traguardo sicuramente. 14.47 100 chilometri all’arrivo. 14.44 Continuano a perdere Andrea ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 14.57 Al traguardo intermedio si impone il campione belga De Bondt. 14.54 Il vantaggio dei fuggitivi supera i 10?. 14.51 I corridori presenti nella fuga divisi per nazioni: # COUNTRY RIDERS # 1 Belgium De Bondt,Hermans,Vanhoucke,Campenaerts 4 2 Italy Oldani,Consonni,Cataldo 3 3 Netherlands Riesebeek,Mollema,van den Berg 3 4 Germany Arndt,Walscheid 2 5 Colombia Molano 1 6 Spain Torres 1 7 Poland Wi?niowski 1 14.49 Cambi regolari davanti: la fuga arriverà al traguardo sicuramente. 14.47 100 chilometri all’arrivo. 14.44 Continuano a perdere Andrea ...

MartinaC1203 : RT @marixfils: perché se ieri giugiulola dice in diretta di sciogliere i capelli lui muto lo fa anche per andare in giro perché si obbedisc… - pratofiorito_ : RT @marixfils: perché se ieri giugiulola dice in diretta di sciogliere i capelli lui muto lo fa anche per andare in giro perché si obbedisc… - Salvuss : La #DIRETTA #MonacoGP inizia con qualche minuto d'anticipo con una breaking news: Charles #Leclerc non prenderà par… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: la corsa riparte senza Buchmann. In 15 in avanscoperta - #d’Ital… - enn_0000 : RT @marixfils: perché se ieri giugiulola dice in diretta di sciogliere i capelli lui muto lo fa anche per andare in giro perché si obbedisc… -