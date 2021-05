Covid, Israele verso ritorno a normalità: via limitazioni dal primo giugno (Di domenica 23 maggio 2021) Israele ritiene di aver superato la pandemia e dal primo giugno revocherà quasi tutte le limitazioni. Lo ha reso noto il ministro della Sanità Yuli Edelstein. 'Meno di sei mesi fa abbiamo cominciato a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021)ritiene di aver superato la pandemia e dalrevocherà quasi tutte le. Lo ha reso noto il ministro della Sanità Yuli Edelstein. 'Meno di sei mesi fa abbiamo cominciato a ...

Advertising

LefrancDenis1 : RT @tempoweb: Funivia, chi sono le vittime del Mottarone. Roberta e Angelo, da Bari a Piacenza per lavorare in ospedale #funivia #stresa #m… - occhio_notizie : #Covid, Israele verso il ritorno alla normalità - tempoweb : Funivia, chi sono le vittime del Mottarone. Roberta e Angelo, da Bari a Piacenza per lavorare in ospedale #funivia… - GQitalia : Potrebbe essere questa la soluzione? Intanto i test preclinici promettono molto bene #covid #vaccino - deeplyfree3 : RT @gzibordi: qui vedi un analisi più sofisticata della mortalità totale (non solo Covid) in Israele, divisa per anziani sopra i 65 anni e… -