Controlli anti-droga in rione Materdei a Napoli: sequestri e due arresti (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz anti-droga a Materdei da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli. I militari del nucleo investigativo sono stati impegnati in diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Durante la notte, a finire in manette in due diverse operazioni, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, un 63enne ed una casalinga 34enne. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell”uomo e lì hanno trovato 100 grammi di hashish già pronti per la vendita al dettaglio. In casa della donna, invece, trovati e sequestrati 200 grammi della stessa sostanza e vario materiale per il confezionamento della droga. I militari del Nucleo Investigativo quando sono entrati in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitzda parte dei Carabinieri del comando provinciale di. I militari del nucleo investigativo sono stati impegnati in diverse perquisizioni alla ricerca di armi e. Durante la notte, a finire in manette in due diverse operazioni, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, un 63enne ed una casalinga 34enne. Dovranno rispondere di detenzione dia fini di spaccio. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell”uomo e lì hanno trovato 100 grammi di hashish già pronti per la vendita al dettaglio. In casa della donna, invece, trovati e sequestrati 200 grammi della stessa sostanza e vario materiale per il confezionamento della. I militari del Nucleo Investigativo quando sono entrati in ...

Advertising

virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - fattoquotidiano : Vicenza, non ha reddito ma va in giro con 368mila euro nascosti nel doppiofondo dell’auto: scoperto dai controlli a… - anteprima24 : ** Controlli anti-droga in rione Materdei a #Napoli: sequestri e due arresti ** - Giorno_Monza : Controlli anti-covid: 45 multe e 2 locali chiusi davanti al Tribunale - LaCnews24 : San Giovanni in Fiore, agenti di polizia locale aggrediti durante controlli anti Covid #calabrianotizie… -