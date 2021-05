Bugo provoca il Napoli | “De Laurentiis devi impazzire!”

(Di domenica 23 maggio 2021) Il cantante Cristian Bugatti, meglio conosciuto come, ha pubblicato un Tweet dizione alcon un chiaro messaggio per il presidente partenopeo De: De Laurentis!!!!!—(@BugattiCristian) May 23, 2021

aldebara_n : Ma chi cazzo è Bugo??? Da dove è sbucato?.. - gilnar76 : Bugo provoca il #Napoli: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -

Il cantante Cristian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo, ha pubblicato un Tweet di provocazione al Napoli con un chiaro messaggio per il presidente partenopeo De Laurentiis: Con la tua autorizzazion ...Un duro sfogo quello pubblicato dal cantante Bugo sul suo profilo Instagram, stanco di essere trattato così male da alcune persone.