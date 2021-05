Alonso dubbi | poca velocità alle qualifiche di Monaco

(Di domenica 23 maggio 2021) Il pilota di Formula 1 dell’Alpine Fernandoafferma che la sua squadra ha dei punti interrogativi sulla sua mancanza di ritmo adopo il 17 posto dello spagnolo in qualifica. La preoccupazione inizia a creare instabilità nelle motivazioni del pilota, che vuole capire come è possibile riuscire a risolvere queste problematiche. Bisogna trovare la causa e riprendere la corsa senza altri passi falsi.ha quindi troppida risolvere. F1 tecnica: Alpine alla ricerca del carico perduto: in qualifica un percorso finito male? Dopo essersi qualificato al decimo posto due settimane fa per il suo Gran Premio di casa a Barcellona ??non è riuscito a passare alla Q2 per la prima volta in questa stagione. Il doppio campione del ...

Advertising

infoitsport : Formula 1, Alonso non ha dubbi: “È lui il miglior pilota” -

Ultime Notizie dalla rete : Alonso dubbi

Motorbox

Peccato l'incidente e isulla rimessa in fase della vettura, perché la botta è stata forte. ... Delusione pere Ricciardo. I due stanno patendo oltre il dovuto. Fernando non riesce a ...Per questo non ci sono: tutti in pista con gomme Soft nuove per passare il taglio senza ... 15.21 - La classifica dopo la Q1: 15.19 - Eliminati Yuki Tsunoda, Fernando, Nicholas Latifi, ...Leclerc punta deciso alla vittoria, ma l’incidente nell’ultimo tentativo potrebbe vanificare lo straordinario risultato delle qualifiche: danni alla trasmissione ...Ha grande stima per il driver della Red Bull, determinato a rendere le cose difficili a Lewis in questo campionato F1 2021 LEGGI ANCHE -> Hamilton e un’abitudine dei piloti che non gli piace: “Per me ...