Trump cercava i voti Qanon ma il suo albergo ha alzato i prezzi per non farli entrare

(Di sabato 22 maggio 2021)ha sempre strizzato l'occhio al gruppo cospirazionista, anche e soprattutto in campagna elettorale. L'ex presidente non li ha mai condannati in pubblico perché una parte importante del suo ...

Advertising

globalistIT : La doppia morale di quell'essere immondo golpista mancato #trump #qanon #hotel - fattocome : @iostoconlecapre Io ho sognato uno che cercava una punto blu.. Eppure l avevo parcheggiata qui??.. Poi passa il post… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump cercava

Globalist.it

A quanto pare però i componenti di Qanon non sono ben accetti neanche nei palazzi di proprietà del tycoon, infatti ilHotel di Washington ha alzato i prezzi agli inizi di marzo per scoraggiare ...... ma come già altre volte non è sradicata, anzi ha conseguito la vittoria politica che, ... ha ripristinato, senza condizioni, i fondi per le organizzazioni palestinesi, sospesi da, ...L'episodio a marzo: secondo documenti rivelati dalla polizia è stata una "tattica di sicurezza" per evitare l'invasione dei cospirazionisti ...L’intelligence australiana ha passato otto mesi a cercare modi per rendere le apparecchiature 5G cinesi sicure. Ma è impossibile ...