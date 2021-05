Ternana, la Supercoppa di Serie C è tua: battuto il Perugia (Di sabato 22 maggio 2021) TERNI - La Ternana vince la Supercoppa di Serie C . Nella terza gara del triangolare che ha visto affrontarsi le vincitrici dei tre gironi di Serie C, la squadra di Lucarelli si è imposta 1 - 0 (gol ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) TERNI - Lavince ladiC . Nella terza gara del triangolare che ha visto affrontarsi le vincitrici dei tre gironi diC, la squadra di Lucarelli si è imposta 1 - 0 (gol ...

Advertising

Mediagol : Supercoppa, Ternana-Perugia 1-0: Salzano basta ai rossoverdi, la squadra di Lucarelli si aggiudica il trofeo… - zazoomblog : Supercoppa di C: la Ternana batte il Perugia e si aggiudica il trofeo - #Supercoppa #Ternana #batte #Perugia - PerugiaToday : Ternana-Perugia 1-0: niente 'double' per il Grifo, Supercoppa alle Fere - TernanaNews : RT @TernanaNews: Supercoppa, Ternana-Perugia: ecco le Fere “macchina da gol” - BergamoCelts : COMPLIMENTI ALLA TERNANA PER AVER VINTO LA SUPERCOPPA DI SERIE C CONTRO IL PERUGIA. STAGIONE FANTASIA. GRANDI. BERG… -