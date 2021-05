Serie A: termina con un pareggio a reti bianche il campionato di Crotone e Fiorentina (Di sabato 22 maggio 2021) Nell’ultima di campionato Crotone e Fiorentine non si fanno del male. La partita non è stata brillantissima, nè da una parte nè dall’altra. Le due formazioni concludono con un pari a reti bianche un campionato complesso, fatto di cambi di allenatore e di tante difficoltà. Come sono scese in campo le squadre? Cosmi opta pr un 3-5-2. Crespi in porta, Djisji, Marrone e Cuomo in difesa. A centrocampo Messias, Cigarini, Benali, Molina e Pereira. In acati Ounas e Simy Iachini risponde con Terracciano tra i pali, Caceres, Quarta e Olivera. Venuti e Biraghi correranno lungo le fasce, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli centrali. In avanti Ribery Vlahovic. La partita Crotone e Fiorentina salutano la Serie A 2020-2021 con un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Nell’ultima die Fiorentine non si fanno del male. La partita non è stata brillantissima, nè da una parte nè dall’altra. Le due formazioni concludono con un pari auncomplesso, fatto di cambi di allenatore e di tante difficoltà. Come sono scese in campo le squadre? Cosmi opta pr un 3-5-2. Crespi in porta, Djisji, Marrone e Cuomo in difesa. A centrocampo Messias, Cigarini, Benali, Molina e Pereira. In acati Ounas e Simy Iachini risponde con Terracciano tra i pali, Caceres, Quarta e Olivera. Venuti e Biraghi correranno lungo le fasce, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli centrali. In avanti Ribery Vlahovic. La partitasalutano laA 2020-2021 con un ...

