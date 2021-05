“Questo scivolo è solo per i bianchi”: la tristezza dei dodicenni già razzisti (Di sabato 22 maggio 2021) Succede a Piacenza e a denunciarlo è una mamma di un bambino di due anni, italianissima mentre il suo compagno è di origini congolesi. Arrivata in un parco pubblico un gruppo di ragazzini di circa dodici anni le voleva impedire di far usare lo scivolo al piccolo perchè “era solo per i bianchi”. La giovane mamma di 22 anni ha raccontato la storia al quotidiano locale “Libertà”: si chiama Anna e non solo è italiana, ma anche il suo compagno di origini congolesi è nato in Italia. Sono una coppia come tante altre che non dovrebbe finire sulle pagine di un giornale se non fosse per chi giudica il colore della pelle una e ha considerato loro figlio diverso. E così purtroppo è stato. Il piccolo di appena 22 mesi era con la mamma a giocare al parco giochi di via Emmanueli a Piacenza. Quando un gruppetto di ragazzini sui 12 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Succede a Piacenza e a denunciarlo è una mamma di un bambino di due anni, italianissima mentre il suo compagno è di origini congolesi. Arrivata in un parco pubblico un gruppo di ragazzini di circa dodici anni le voleva impedire di far usare loal piccolo perchè “eraper i”. La giovane mamma di 22 anni ha raccontato la storia al quotidiano locale “Libertà”: si chiama Anna e nonè italiana, ma anche il suo compagno di origini congolesi è nato in Italia. Sono una coppia come tante altre che non dovrebbe finire sulle pagine di un giornale se non fosse per chi giudica il colore della pelle una e ha considerato loro figlio diverso. E così purtroppo è stato. Il piccolo di appena 22 mesi era con la mamma a giocare al parco giochi di via Emmanueli a Piacenza. Quando un gruppetto di ragazzini sui 12 ...

RenatoMaiaron : RT @maddalena2471: Dobbiamo ricominciare daccapo ?? 'Questo scivolo è solo per bianchi', frase razzista di un gruppo di 12enni a un bimbo d… - LongSquareMp : RT @maddalena2471: Dobbiamo ricominciare daccapo ?? 'Questo scivolo è solo per bianchi', frase razzista di un gruppo di 12enni a un bimbo d… - ValerioMinnella : RT @unoscribacchino: 'Questo scivolo è solo per bianchi'. Questa la frase razzista rivolta da un gruppo di dodicenni a un bimbo di due ann… - Nonnadinano : RT @maddalena2471: Dobbiamo ricominciare daccapo ?? 'Questo scivolo è solo per bianchi', frase razzista di un gruppo di 12enni a un bimbo d… - FrancisiLavinia : RT @maddalena2471: Dobbiamo ricominciare daccapo ?? 'Questo scivolo è solo per bianchi', frase razzista di un gruppo di 12enni a un bimbo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo scivolo Sostegni - Bis, oltre 4 miliardi per lavoro e famiglie Anche questo viene ampliato: potrà accedervi chi ha più di 100 dipendenti (prima la soglia era di 250) e permetterà uno scivolo per lasciare il posto cinque anni prima del traguardo della pensione. ...

TALENT SCOUT DI AUTORI " Francesca Lenzi Doveva lavorare, questo sì, ma per il resto spendeva i suoi giorni dietro alla percezione di un nuovo sintomo e alla prospettiva di una malattia mortale che l'avrebbe strappato troppo presto a questo ...

"Questo scivolo è solo per bianchi", frase razzista di un gruppo di 12enni a un bimbo di Piacenza La Repubblica “Questo scivolo è solo per i bianchi”: la tristezza dei dodicenni già razzisti Succede a Piacenza e a denunciarlo è una mamma di un bambino di due anni: un gruppo di ragazzini circa dodici anni le voleva impedire di far usare lo scivolo al piccolo perchè "era solo per i bianchi" ...

Pensioni con Quota 41 "per tutti": l'ipotesi prende corpo, cosa cambia Con Quota 100 ormai quasi ai saluti, è tempo di pensare a che cosa succederà l'anno prossimo, a partire da gennaio. Il cerchio si stringe, è ora di passare dai mesi e mesi di ipotesi e indiscrezioni a ...

Ancheviene ampliato: potrà accedervi chi ha più di 100 dipendenti (prima la soglia era di 250) e permetterà unoper lasciare il posto cinque anni prima del traguardo della pensione. ...Doveva lavorare,sì, ma per il resto spendeva i suoi giorni dietro alla percezione di un nuovo sintomo e alla prospettiva di una malattia mortale che l'avrebbe strappato troppo presto a...Succede a Piacenza e a denunciarlo è una mamma di un bambino di due anni: un gruppo di ragazzini circa dodici anni le voleva impedire di far usare lo scivolo al piccolo perchè "era solo per i bianchi" ...Con Quota 100 ormai quasi ai saluti, è tempo di pensare a che cosa succederà l'anno prossimo, a partire da gennaio. Il cerchio si stringe, è ora di passare dai mesi e mesi di ipotesi e indiscrezioni a ...