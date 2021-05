Predappio, guerra nella famiglia Mussolini per la riapertura della cripta del duce (Di sabato 22 maggio 2021) Prima l'annuncio di Vittoria e Orsola, poi lo stop dei parenti: "Non sono titolate a farlo". Il sindaco Canali: "I nostri commercianti l'attendono per rivedere visitatori". L'Anpi: "Non si trasformi nel mausoleo del fascismo" Leggi su repubblica (Di sabato 22 maggio 2021) Prima l'annuncio di Vittoria e Orsola, poi lo stop dei parenti: "Non sono titolate a farlo". Il sindaco Canali: "I nostri commercianti l'attendono per rivedere visitatori". L'Anpi: "Non si trasformi nel mausoleo del fascismo"

Advertising

rep_bologna : Predappio, guerra nella famiglia Mussolini per la riapertura della cripta del duce [di Micol Lavinia Lundari] [aggi… - Piergiulio58 : Predappio, guerra nella famiglia Mussolini per la riapertura della cripta del duce. - GiomedMario : Predappio, guerra nella famiglia Mussolini per la riapertura della cripta del duce - RosannaVaroli : Predappio, guerra nella famiglia Mussolini per la riapertura della cripta del duce - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Predappio, guerra nella famiglia Mussolini per la riapertura della cripta del duce -