“Me ne sono accorto dopo Amici”. Sangiovanni rompe il silenzio: la confessione su Giulia Stabile (Di sabato 22 maggio 2021) Sangiovanni, la rivelazione dopo Amici 20. Arriva secondo per il premio di categoria, dopo la vincitrice indiscussa del talent show di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile. Un sogno che si è poi rivelato una realtà ancora tutta da vivere. I loro nomi hanno fatto sognare il pubblico non solo per l’indiscusso talento portato in scena, ma anche per la genuinità di un amore fresco che al momento sembra essere indissolubile. Ma dopo i riflettori e il clamore di Amici cosa potrebbe accadere alla coppia di fidanzati? Sangiovanni torna ad avere i riflettori su di sé e durante un’intervista a cura di Whoopsee, non poteva che tornare a parlare della sua storia d’amore con Giulia Stabile. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021), la rivelazione20. Arriva secondo per il premio di categoria,la vincitrice indiscussa del talent show di Maria De Filippi, la ballerina. Un sogno che si è poi rivelato una realtà ancora tutta da vivere. I loro nomi hanno fatto sognare il pubblico non solo per l’indiscusso talento portato in scena, ma anche per la genuinità di un amore fresco che al momento sembra essere indissolubile. Mai riflettori e il clamore dicosa potrebbe accadere alla coppia di fidanzati?torna ad avere i riflettori su di sé e durante un’intervista a cura di Whoopsee, non poteva che tornare a parlare della sua storia d’amore con. La ...

