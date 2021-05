Marsilio, presidente Regione Abruzzo: “Ancora nessuna data ufficiale per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro” (Di sabato 22 maggio 2021) Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del prossimo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. “ritiro Napoli a Castel di Sangro? Per il momento non abbiamo nessuna data da confermare. Molto dipenderà anche dai campionati continentali, per capire quando torneranno i giocatori del Napoli dagli impegni con le nazionali”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Marcodella, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del prossimodeldi. “di? Per il momento non abbiamoda confermare. Molto dipenderà anche dai campionati continentali, per capire quando torneranno i giocatori deldagli impegni con le nazionali”.

Advertising

napolista : Il presidente della regione Marsilio a Radio Kiss Kiss Napoli: “Non c’è ancora nulla di ufficiale, bisogna conoscer… - espressione24 : L’Aquila – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svo… - MarsicaW : ANCI ABRUZZO HA SCRITTO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCO MARSILIO PER CHIEDERE CHE I COMUNI SIANO COINVOLTI NELLA… - FratellidItalia : RT @EtelSigismondi: Costruiamo proposte concrete per la ripresa del comparto turistico: oggi giornata di lavoro a #Pescara con l'On. Riccar… - EtelSigismondi : Costruiamo proposte concrete per la ripresa del comparto turistico: oggi giornata di lavoro a #Pescara con l'On. Ri… -