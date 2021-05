LIVE – Ternana-Perugia 1-0 | Supercoppa Serie C 2020 2021 DIRETTA

(Di sabato 22 maggio 2021) Ladi, match valevole per ladi. La stagione regolare si è ormai conclusa, ora le tre squadre promosse inB si contenderanno il classico trofeo di fine anno. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 22 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.Allenatore: Lucarelli.(4-3-3): Minelli; Rosi, Monaco, Sgarbi, Crialese; Kouan, Vanbalenghem, Sounas; Elia, Melchiorri, ...

Advertising

infoitsport : LIVE - SUPERCOPPA, Ternana-Perugia, le formazioni ufficiali - FOTO - TifoGrifo : #Ternana #Perugia seguila su - TernanaNews : LIVE - SUPERCOPPA, Ternana-Perugia, le formazioni ufficiali - FOTO - TernanaNews : RT @TernanaNews: LIVE - SUPERCOPPA, TERNANA-PERUGIA, la conferenza di Lucarelli - PerugiaToday : LIVE Supercoppa, Ternana-Perugia: segui il derby in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ternana

LE FORMAZIONI: IANNARILLI, DEFENDI, MMMARELLA, BOBEN, KONTEK, PROIETTI, FURLAN, SALZANO, PARTIPILO, FALLETTI, VANTAGGIATO A DISPOSIZIONE: CASADEI, DAMIAN, FERRANTE, TORROMINO, RUSSO, ONESTI, ...Restando in Italia da seguire anche gli spareggi validi per i playoff e playout di Serie C oltre che la Super Coppa sempre di C con il derby umbro- Perugia e ricco programma nel campionato ...Lucarelli si affida ai senatori per l'ultima partita della stagione che assegnerà la Supercoppa di Lega Pro. Caserta con il doppio regista.Lucarelli si affida ai senatori per l'ultima partita della stagione che assegnerà la Supercoppa di Lega Pro. Caserta con il doppio regista.