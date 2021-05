LIVE F1 | GP Monaco 2021 in DIRETTA | orario TV8 qualifiche Ferrari | sogno pole!

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8GPIN CHIARO LA CRONACA DELLE FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 13.07 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 15.00 per ledel GP didi F1. Un saluto sportivo e a più tardi. 13.06 La Mercedes sembra in difficoltà, ma è difficile pensare che Hamilton, tra poche ore, non sia in lizza per giocarsi la pole. Staremo a vedere. Il favorito resta comunque Max Verstappen. 13.04 Oggi pomeriggio alle 15.00 lasi giocherà la prima fila nel GP di. A Montecarlo si è materializzata un’occasione da prendere al volo! Sappiamo quanto nel Principato sia fondamentale partire ...