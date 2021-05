Liga, Madrid e quel sogno diviso a metà: quale parte festeggerà? (Di sabato 22 maggio 2021) Nell’ultima giornata della Liga, la città di Madrid attende di conoscere quale delle due squadre alzerà il titolo del campionato spagnolo. Atletico Madrid e Real Madrid si contendono, in questi novanta minuti, il sogno di battere, in volata, i rivali cittadini di sempre. La parte biancorossa arriva alla resa dei conti da favorita sulla bianca: chi festeggerà a fine giornata? Una rivalità aspra e rude. Un derby palpitante. Una convivenza cittadina che genera ironie, paure, divertimento e disperazione. Tutti gli ingredienti di una stracittadina, nella Capitale della Spagna, che saranno amplificati nella giornata odierna. È di scena il derby? No. O forse sì? Perché la contrapposizione, per essere vissuta, non ha certo bisogno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Nell’ultima giornata della, la città diattende di conosceredelle due squadre alzerà il titolo del campionato spagnolo. Atleticoe Realsi contendono, in questi novanta minuti, ildi battere, in volata, i rivali cittadini di sempre. Labiancorossa arriva alla resa dei conti da favorita sulla bianca: chia fine giornata? Una rivalità aspra e rude. Un derby palpitante. Una convivenza cittadina che genera ironie, paure, divertimento e disperazione. Tutti gli ingredienti di una stracittadina, nella Capitale della Spagna, che saranno amplificati nella giornata odierna. È di scena il derby? No. O forse sì? Perché la contrapposizione, per essere vissuta, non ha certo bi...

