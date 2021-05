La tregua regge | a Ramallah arriva una delegazione egiziana

(Di sabato 22 maggio 2021) Una pausa, ma fino a quando non ci sarà una pace giusta la violenza si potrà scatenare in qualsiasi momento. È attesa ala, che ieri è stata a Gaza, dopo latra ...

Medio Oriente, regge la tregua tra Israele e Gaza. Prosegue l'ingresso degli aiuti umanitari - Israele: la tregua regge. Casa Bianca, prioritaria la ricostruzione di Gaza - Mondo - ANSA - Oggi 130 camion egizi… - Invece di arrivare alla ricostruzione non era meglio impedire la distruzione? #FreePalestine

È attesa a Ramallah la delegazione egiziana, che ieri è stata a Gaza, dopo latra Israele e ... Il cessate il fuoco, scrive il Times of Israel, mentre gli israeliani tornano alla normalità ...Un'altra notte di quiete in Israele e a Gaza dopo il cessate il fuoco dichiarato dalle parti ed entrato in vigore alle 02 (ora locale) di venerdì scorso. La, mentre nella Striscia prosegue l'ingresso degli aiuti umanitari dai valichi di Kerem Shalom ed Erez riaperti da Israele. L'impegno di Biden per Gaza 'Voglio dire una cosa chiaramente. ...Negli 11 giorni di ostilità, stando alle autorità della Striscia controllata da Hamas, nell'enclave palestinese sono morte 248 persone, compresi 66 minori, e altre 1.948 sono rimaste ferite.Israele: la tregua regge. Casa Bianca, prioritaria la ricostruzione di Gaza. Papa Francesco: "Auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace" ...