Incidente a Senhit durante prove Eurovision, pedana non si è fermata (Di sabato 22 maggio 2021) Ieri sera, venerdì 21 maggio, durante la prova della finale di Eurovision Song Contest 2021 si è verificato un gravissimo Incidente ai danni della squadra rappresentante la Repubblica di San Marino, che ha messo seriamente in pericolo l’incolumità fisica di Senhit e dei ballerini che, insieme al notissimo rapper americano Flo Rida, l’accompagnavano sul palco. Causa il mancato stop della pedana rotante, dovuto alla dimenticanza da parte di un tecnico dell’host broadcaster. Ne dà conto una nota dell’ufficio stampa ‘Parole e dintorni che cura la comunicazione della cantante italo-eritrea. Senhit comunque stasera ci sarà sia per non deludere i suoi fan, sia perché Eurovision le ha consentito di portare il tecnico di fiducia della squadra. Sarà l’ultima ad esibirsi nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Ieri sera, venerdì 21 maggio,la prova della finale diSong Contest 2021 si è verificato un gravissimoai danni della squadra rappresentante la Repubblica di San Marino, che ha messo seriamente in pericolo l’incolumità fisica die dei ballerini che, insieme al notissimo rapper americano Flo Rida, l’accompagnavano sul palco. Causa il mancato stop dellarotante, dovuto alla dimenticanza da parte di un tecnico dell’host broadcaster. Ne dà conto una nota dell’ufficio stampa ‘Parole e dintorni che cura la comunicazione della cantante italo-eritrea.comunque stasera ci sarà sia per non deludere i suoi fan, sia perchéle ha consentito di portare il tecnico di fiducia della squadra. Sarà l’ultima ad esibirsi nella ...

Advertising

BarbySavino : RT @LaStampa: Eurovision 2021, incidente per Senhit durante le prove: non si ferma la pedana rotante - LaStampa : Eurovision 2021, incidente per Senhit durante le prove: non si ferma la pedana rotante - StraNotizie : Incidente a Senhit durante prove Eurovision, pedana non si è fermata - ilmessaggeroit : #eurovision, #incidente sul palco per #Senhit: la pedana rotante non è stata bloccata. «Costretti a saltare giù» - blogtivvu : #Eurovision 2021, grave incidente per #Senhit in finale per San Marino: giù da pedana rotante -