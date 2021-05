Golden State, che delusione. Curry: 'Dura accettarlo, ma torneremo più forti' (Di sabato 22 maggio 2021) Un tripla da distanza siderale di LeBron nel finale e un supplementare contro Memphis anticipano la offseason per i Warriors e danno una prospettiva diversa al Play - In che regala si grandi emozioni ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Un tripla da distanza siderale di LeBron nel finale e un supplementare contro Memphis anticipano la offseason per i Warriors e danno una prospettiva diversa al Play - In che regala si grandi emozioni ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Golden State, che delusione. #Curry: “Dura accettarlo, ma torneremo più forti” - Ratacalderon10 : RT @loocaferree: Quindi in 2 giorni devo cuccarmi Golden State fuori dai playoff e il Milan fuori dalla Champions ottimo - jumpyalpaca : @Psi0_ Sarebbe stupendo ma oltre ai problemi di salary cup c’è anche il fatto che Curry è troppo legato a Golden St… - GioAiee : A Golden State non solo mancano giocatori in grado di creare gioco, ma proprio giocatori capaci di crearsi un vanta… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Si è completata con i Memphis Grizzlies la griglia delle formazioni che parteciperanno ai playof… -