Eurovision vincitori: le canzoni che hanno vinto tutte le edizioni (Di sabato 22 maggio 2021) Eurovision vincitori. Ecco chi sono i trionfatori di tutte le edizioni dell’Eurovision Song Contest, dalla prima del 1956 fino al 2021. Ma prima scopriamo qualche curiosità. L’Italia ha vinto solo due volte, nel 1964 con Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti e nel 1990 con Insieme: 1992 di Toto Cutugno. I Paesi con più vittorie sono l’Irlanda con 7 e la Svezia con 6. I vincitori più celebri dell’ESC sono gli ABBA (nel 1974 con Waterloo) e Céline Dion (nel 1988 con Ne partez pas sans moi). Eurovision vincitori: anni 50, 60 e 70 1956 Svizzera, Lys Assia con Refrain 1957 Paesi Bassi, Corry Brokken con Net als toen 1958 Francia, André Claveau con Dors, mon amour 1959 Paesi Bassi, Teddy Scholten con Een Beetje 1960 ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 22 maggio 2021). Ecco chi sono i trionfatori diledell’Song Contest, dalla prima del 1956 fino al 2021. Ma prima scopriamo qualche curiosità. L’Italia hasolo due volte, nel 1964 con Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti e nel 1990 con Insieme: 1992 di Toto Cutugno. I Paesi con più vittorie sono l’Irlanda con 7 e la Svezia con 6. Ipiù celebri dell’ESC sono gli ABBA (nel 1974 con Waterloo) e Céline Dion (nel 1988 con Ne partez pas sans moi).: anni 50, 60 e 70 1956 Svizzera, Lys Assia con Refrain 1957 Paesi Bassi, Corry Brokken con Net als toen 1958 Francia, André Claveau con Dors, mon amour 1959 Paesi Bassi, Teddy Scholten con Een Beetje 1960 ...

