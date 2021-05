Eurovision 2021 | la scaletta della finale | ecco quando cantano i Maneskin

Leggi su tpi

(Di sabato 22 maggio 2021) Qual è ladell’? A che ora? Stasera, 22 maggio, su Rai 1 (a partire dalle ore 20,35) andrà in onda l’ultimo attokermesse canora. Per l’occasione è stata stilata lae ad ogni cantante è stato dato un codice per il televoto.l’ordine d’uscita degli artisti nelladell’: 01 Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo; 02 Albania, Anxhela Peristeri con Karma; 03 Israele, Eden Alene con Set Me Free; 04 Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place; 05 Russia, Maniža con Russian Woman; 06 Malta, Destiny con Je me casse; 07 Portogallo, The Black Mamba con Love Is on ...