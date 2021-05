Drogata | violentata e sequestrata | arrestato manager farmaceutico a Milano

(Di sabato 22 maggio 2021) I carabinieri della CompagniaPorta Monforte hanno emesso un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei ...

italianelcuore3 : Drogata, violentata e sequestrata: in manette manager farmaceutico - infoitinterno : Drogata, violentata e sequestrata: in manette manager farmaceutico -

Ultime Notizie dalla rete : Drogata violentata

IL GIORNO

Una 21enne è statain quel di Milano da parte di un imprenditore 50enne di una nota azienda farmaceutica del milanese. La vicenda è riportata in queste ore dai principali quotidiani online, e stando ...I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno emesso un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei ...La vittima è una studentessa di 21 anni che aveva incontrato l'uomo per ottenere uno stage. Sospetti su possibili abusi ad altre donne ...Avrebbe narcotizzato una giovane studentessa, ne avrebbe abusato e poi avrebbe scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un ...