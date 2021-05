Disney, decisione drastica: tutti gli store in Italia chiuderanno (Di sabato 22 maggio 2021) La pandemia potrebbe presto rovinare i sogni dei più piccoli data la chiusura degli store in tutta Italia dello storico marchio Disney. Un anno davvero difficile quello appena trascorso. Migliaia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 22 maggio 2021) La pandemia potrebbe presto rovinare i sogni dei più piccoli data la chiusura degliin tuttadello storico marchio. Un anno davvero difficile quello appena trascorso. Migliaia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

