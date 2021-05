Covid, infermieri saranno vaccinatori a domicilio per i fragili. Firmato l’accordo tra ministero, Regioni e Fnopi (Di sabato 22 maggio 2021) infermieri vaccinatori a casa per le persone più fragili. I professionisti, anche pediatrici, scendono in campo grazie a un accordo tra ministero della Salute, Regioni e Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche). Il protocollo d’intesa si basa sulla possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti prevista nel decreto Sostegni. La norma prevede che tutti gli infermieri svolgano, con adozione di adeguato Triage prevaccinale, il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali. Il servizio, spiega la Fnopi, sarà organizzato dai distretti delle Asl territorialmente competenti che provvederanno anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)a casa per le persone più. I professionisti, anche pediatrici, scendono in campo grazie a un accordo tradella Salute,(Federazione nazionale ordini professionistiche). Il protocollo d’intesa si basa sulla possibilità di deroga all’esclusiva per glidipendenti prevista nel decreto Sostegni. La norma prevede che tutti glisvolgano, con adozione di adeguato Triage prevaccinale, il servizio di vaccinazione aldei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali. Il servizio, spiega la, sarà organizzato dai distretti delle Asl territorialmente competenti che provvederanno anche ...

