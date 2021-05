Cassano e la bordata sul futuro di De Zerbi | “È uno scandalo!”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassano bordata

SerieANews

L'ex attaccante dell'Inter, nel commentare il colpo della Roma che ha sorpreso tutti ingaggiando Mourinho ha lanciato una frecciata non da poco alla città e all'ambiente, dicendo Ancheha ...ha però voluto esaltare il ritorno di Mourinho paragonandolo a un grande allenatore italiano che fece un miracolo con la Roma: "José è l'unico che in giallorosso può fare un miracolo come ...Tamponamento sulla Cassino-Formia in territorio in Pignataro Intermana. E' accaduto poco prima delle 13 di oggi ...Christian Vieri il padrone di casa, ma poi anche Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, tutti che si cimentano nel commentare le ultime del calcio italiano ma non solo. Juventus, l’ultima borda ...