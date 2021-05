Cagliari-Genoa, infortunio Nainggolan: fuori nel primo tempo (Di sabato 22 maggio 2021) Il Cagliari perde Radja Nainggolan dopo appena 10? di gioco alla Sardegna Arena nel match dell’ultima giornata di Serie A contro il Genoa. L’ex Roma si è toccato il flessore e ha chiesto il cambio al tecnico Semplici che ha subito fatto cenno a Duncan di iniziare a scaldarsi. Finisce subito la partita del belga che dice addio in modo anticipato alla sua stagione. Un infortunio muscolare che spegne sul nascere il confronto con l’amico-ex compagno Kevin Strootman. Nelle prossime ore gli esami strumentali per valutare i tempi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ilperde Radjadopo appena 10? di gioco alla Sardegna Arena nel match dell’ultima giornata di Serie A contro il. L’ex Roma si è toccato il flessore e ha chiesto il cambio al tecnico Semplici che ha subito fatto cenno a Duncan di iniziare a scaldarsi. Finisce subito la partita del belga che dice addio in modo anticipato alla sua stagione. Unmuscolare che spegne sul nascere il confronto con l’amico-ex compagno Kevin Strootman. Nelle prossime ore gli esami strumentali per valutare i tempi di recupero. SportFace.

