Atletica | Meeting Rieti oggi | orari | tv | programma | streaming La grande sfida Tortu-Jacobs nei 100 metri!

(Di sabato 22 maggio 2021)sabato 22 maggio va in scena l’attesissimatra Marcelle Filippo, lo scontro diretto tra i due velocisti azzurri sui 100 metri. Allo Stadio Guidobaldi disi consumerà il rovente testa a testa tra i due azzurri capaci di scendere sotto i secondi sulla distanza simbolo dell’leggera. L’evento denominato 100 metri CRAI Città diè stato organizzato nell’ambito di unregionale in cui non sono previste altre gare di rilievo assoluto. Le batterie sono inalle ore 16.00, la finale alle ore 17.15. Marcelltornerà dunque a correre dopo lo strepitoso record italiano siglato settimana scorsa (9.95 a Savona). Filippo, invece, farà il suo ...

Sabato 22 maggio a Faenza, nelorganizzato dalla Atl. 85 Faenza, sono 604 gli atleti - gara ... Alberto Cerisara (Quercia Trentingrana) nel peso, Giovanni Benedetti (LibertasForlì) ...Aldi Primavera in programma sabato 22 al Campo diLeggera "Tino Pregadio" di Enna scenderanno in pedana nel Salto in Lungo e nel Salto in Alto Valentina Rubino e Giuseppe Giarrizzo. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Rieti 2021. Edizione prestigiosa di questo appuntamento ...Oggi sabato 22 maggio va in scena l'attesissima sfida tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu, lo scontro diretto tra i due velocisti azzurri sui 100 metri. Allo Stadio Guidobaldi di Rieti si consumerà il ...