Atalanta | L Percassi | Gasperini incarna nostro spirito

(Di sabato 22 maggio 2021) "Per migliorarci dobbiamo lavorare tutti i giorni e ilallenatore è la perfetta guida che rappresenta questofondato sul lavoro.rimane alla guida anche per il futuro". Luca ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Gasperini resta all'Atalanta. L'ad Percassi sicuro: 'È la guida perfetta. Assolutamente' - marcoconterio : ?? Luca Percassi, ad dell'#Atalanta, conferma Gian Piero Gasperini per il futuro 'Per noi è la guida perfetta. Se re… - Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Contiene interviste al Presidente Antonio #Percassi, a Remo #Freuler, al d… - zazoomblog : Atalanta-Milan Percassi: “Domani daremo il massimo” Serie A News - #Atalanta-Milan #Percassi: #“Domani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Percassi: 'Gasperini è la perfetta guida che rappresenta il nostro spirito' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Percassi

Parola dell'AdLuca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Milan , a sorpresa, al posto di mister Gian Piero Gasperini . I nerazzurri arrivano dal ko ...Luca, ad dell', ha parlato alla vigilia dell'ultima giornata di campionato col Milan al posto del suo allenatore: "Con lui abbiamo un rapporto talmente importante che è da lui che ...ROMA, 22 MAG - "Per migliorarci dobbiamo lavorare tutti i giorni e il nostro allenatore è la perfetta guida che rappresenta questo spirito fondato sul lavoro. Gasperini rimane alla guida anche per il ...Sicura della Champions, l'Atalanta potrebbe arrivare seconda in classifica battendo il Milan. " Parliamo di un'Atalanta competitiva, ma giochiamo contro squadre forti e con tanti campioni. Siamo orgog ...