Ariana Grande ricorda l’attentato di Manchester | il messaggio per le vittime

4 anni dopo quel maledetto 22 maggio 2017 Ariana Grande ricorda l'attentato di Manchester. La popstar ha lasciato un messaggio per le vittime nelle stories di Instagram, scrivendo i nomi e i cognomi di coloro che sono morti per la follia terroristica durante un suo concerto nel capoluogo britannico. La notte del terrore Erano le 22:31 quando la Manchester Arena, al termine del concerto di Ariana Grande, fu scossa da due esplosioni. Il kamikaze Salman Araman Abedi, 22 anni, si era fatto esplodere nei pressi della biglietteria della struttura provocando una strage. Sotto l'attacco terroristico morirono 23 persone con 250 persone ferite e anche Salman, ovviamente, morì della sua stessa follia.

