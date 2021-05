55 passi nel sole | è una replica? ospiti

(Di sabato 22 maggio 2021) 55nelè la serata evento dedicata ad Albano che va in onda questa sera, sabato 22 maggio, su Canale Cinque con numerosi. La serata è a base di musica e divertimento e tutto il pubblico potrà cantare le canzoni più belle della musica italiana. 55nelè unae va in onda questa sera in prima serata su Canale Cinque. Numerosi sono gliche saliranno sul palco e canteranno per omaggiare e celebrare il grande cantante Al Bano. Il percorso dei 55nelinizia con Romina Power e Cristel Carrisi, ex moglie storica e figlia del cantante. La serata evento sarà per celebrare i primi 55 anni di carriera del cantante pugliese. Glidella serata musicale sono numerosi tra ...

Stasera in tv su Canale 5 andrà in replica 55 Passi Nel Sole, prodotto da Endemol Shine Italy nel 2019. Il programma celebra uno dei cantautori italiani più famosi: ...