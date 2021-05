Wall Street | banche ed energetici spingono il Dow Jones

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dowdello 0,31%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.157 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,52%; senza direzione l’S&P 100 (-0,13%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+0,70%), energia (+0,59%) e materiali (+0,43%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari (-0,54%) e informatica (-0,45%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow, Boeing (+2,76%), United Health (+1,08%), Goldman Sachs (+1,07%) e DOW (+0,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su ...

Advertising

ISABELLA200020 : RT @paolocrociato: DIVIDENDO 5,3% e 36 anni consecutivi di crescite! Quali sono i 10 CAMPIONI a Wall Street con i dividendi più elevati?… - infoiteconomia : Wall Street prosegue rimbalzo e inverte perdite settimanali Da - Me74488591 : RT @phhlvr: #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gregoraci stock m… - phhlvr : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - ProiezioniDB : Mentre Wall Street snobba la paura dell’inflazione, alcuni titoli guida potrebbero ripartire da subito al rialzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street

ANSA Nuova Europa

Per la Cina sarà necessario 'reprimere il comportamento di mining e trading di Bitcoin e prevenire risolutamente la trasmissione dei rischi individuali a livello sociale': questa dichiarazione del ...continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,31%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P - 500 ( New York ), che si posiziona a 4.157 punti, in ...Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,31%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza ...Le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso la seduta sui massimi di giornata, in scia anche all'andamento positivo di Wall Street (sui cui hanno inciso i dati PMI Servizi e Manifatturiero da record ...