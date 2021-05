Vaccini, Figliuolo scrive alle Regioni: “Stop ad annunci di iniziative autonome. Persa di vista la priorità su fragili e anziani” (Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccinare soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano altre patologie resta la priorità, ma “in questi ultimi giorni tale focus appare un po’ perso di vista, nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza”. Così, riporta il sito del Corriere della Sera, il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo si è rivolto al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, invitando a interrompere “annunci di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale”. Il rischio, spiega, è “confondere l’opinione pubblica e minare la fiducia tra Regioni”. Di recente alcuni governatori – il presidente ligure Giovanni Toti e quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccinare soggetti, over 60 e cittadini che presentano altre patologie resta la, ma “in questi ultimi giorni tale focus appare un po’ perso di, nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza”. Così, riporta il sito del Corriere della Sera, il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolosi è rivolto al presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga, invitando a interrompere “di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale”. Il rischio, spiega, è “confondere l’opinione pubblica e minare la fiducia tra”. Di recente alcuni governatori – il presidente ligure Giovanni Toti e quello ...

