Usa | Blinken in Medio Oriente ' nei prossimi giorni'

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Medio Oriente "nei prossimi giorni": lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

