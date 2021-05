Uomini e donne: Riccardo Guarnieri bugiardo? La verità di Valentina Autiero (Di venerdì 21 maggio 2021) La ex dama di Uomini e donne Valentina Autiero in una lunga intervista a Fanpage ha sbugiardato Riccardo Guarnieri a proposito delle ex fidanzate Ida Platano e Roberta Di Padua. Secondo la Autiero il tarantino avrebbe voluto rimanere in studio più a lungo (e non Roberta) per fare “scaramucce” con la sua ex. Valentina Autiero, ex dama del Trono over di Uomini e donne, sbugiarda Riccardo Guarnieri, ex fiamma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) La ex dama diin una lunga intervista a Fanpage ha sbugiardatoa proposito delle ex fidanzate Ida Platano e Roberta Di Padua. Secondo lail tarantino avrebbe voluto rimanere in studio più a lungo (e non Roberta) per fare “scaramucce” con la sua ex., ex dama del Trono over di, sbugiarda, ex fiamma Articolo completo: dal blog SoloDonna

