Un siciliano sarà lo speaker ufficiale di UEFA EURO 2020

A poche settimane dall'inizio degli Europei, fervono i preparativi nelle 11 città europee per accogliere i tifosi provenienti da tutto il mondo negli stadi e nelle Fan Zone dedicate. La città di Roma per un mese sarà al centro della scena con spettacoli, iniziative e giochi che si terranno sotto l'egida della UEFA e dei suoi sponsor in alcuni punti di ritrovo della città. Il più importante sarà la Fan Zone di Piazza del Popolo dove a guidare la festa come speaker ufficiale sarà il siciliano Danilo Pasqualino. Il giornalista catanese, che vanta collaborazioni con NBA e ha già lavorato in passato nelle finali di UEFA Champions League di Roma e Madrid, ha comunicato la notizia sul proprio profilo Facebook esprimendo gioia ...

Ultime Notizie dalla rete : siciliano sarà Lando Buzzanca, dal suo primo ruolo in Ben Hur al ricovero: ecco alcune curiosità Chi è Lando Buzzanca, la biografia e carriera Nato a Palermo il 24 agosto del 1935 sotto il segno della Vergine, Lando Buzzanca comincia a studiare nel capoluogo siciliano per poi decidere di ...

Automobilismo, fine settimana all'insegna delle corse in tutta la Sicilia: occhi puntati su Pergusa ... sempre in provincia di Trapani riprende il Campionato Siciliano Slalom. Dopo le prime cinque prove,... Oltre alla presenza dei piloti sull'isola, sarà numerosa la loro partecipazione oltre stretto. Alla ...

