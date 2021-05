Tutta l'Italia in zona bianca dal 21 giugno (Di venerdì 21 maggio 2021) Entro la metà del mese prossimo dovrebbero arrivare a 15 le regioni in cui l'incidenza dei casi sarà scesa al di sotto della soglia di 50 ogni 100mila abitanti. Nella settimana successiva dovrebbero ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) Entro la metà del mese prossimo dovrebbero arrivare a 15 le regioni in cui l'incidenza dei casi sarà scesa al di sotto della soglia di 50 ogni 100mila abitanti. Nella settimana successiva dovrebbero ...

Advertising

FiorellaMannoia : Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare c… - SusannaCeccardi : Le regole devono valere per tutti! Se tutta Italia è bloccata a causa delle limitazioni sanitarie, a maggior ragion… - Rainbow6IT : Ci hanno creduto fino in fondo, così come abbiamo fatto noi. Il coraggio e l'ambizione di questi ragazzi hanno fatt… - Gianluc68325330 : RT @GiancarloDeRisi: Lamorgese, si mette male. I governatori leghisti del Nord fanno muro: 'Qui non vogliamo migranti'. Braccio di ferro co… - RadioItaliaIRIB : Italia, Matteo Renzi: tutta la famiglia a processo -