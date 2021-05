Turchia | riparte processo Gezi Park a filantropo anti - Erdogan

(Di venerdì 21 maggio 2021) Riprende oggi al palazzo di giustizia di Caglayan a Istanbul ilnei confronti di Osman Kavala, l'imprenditore eturco in carcerazione preventiva da 1.298 giorni. Tra le figure più ...

Riprende oggi al palazzo di giustizia di Caglayan a Istanbul il processo nei confronti di Osman Kavala, l'imprenditore e filantropo turco in carcerazione preventiva da 1.298 giorni.