The Jackal, Ciro Priello impenna con un tre ruote: incredibile – VIDEO

The Jackal protagonisti di uno spot per la nuova stagione di The Grand Tour che hanno Ciro Priello impennare con un tre ruote

Un simpaticissimo spot dei The Jackal per promuovere la nuova stagione di The Grand Tour con Gianluca Fru, Fabio Balsamo e Ciro Priello come protagonisti. È stato Amazon Prime VIDEO a contattare L'articolo proviene da Inews.it.

