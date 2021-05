Svolta nella scomparsa di Khrystyna Novak | trovato il cadavere

La polizia ha trovato il cadavere di Khrystyna Novak in un casolare in provincia di Pisa: la ragazza ucraina era scomparsa nel nulla lo scorso novembre all’età di 29 anni. A marzo era stato arrestato un 50enne sospettato dell’omicidio. Il cadavere di Khrystyna Novak è stato ritrovato nelle scorse ore durante un nuovo tentativo di ricerca da parte degli agenti di polizia di Pisa nell’area in cui il suo cellulare trasmise l’ultimo segnale.

